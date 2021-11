Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu interviene su Facebook per fare chiarezza dopo le voci di un’ordinanza che proroga la chiusura delle scuole nel capoluogo, a causa dell’ondata di maltempo che sta investendo la Sardegna.

"Cari ragazzi, cari docenti e personale scolastico – ha scritto il sindaco per smentire le fake news comparse proprio sui vari social - domani (mercoledì 17, ndr) si rientra tutti a scuola. Non ho firmato alcuna ordinanza e quella che sta circolando nelle chat è falsa. Buona scuola e buona lezione a tutti".

L'ordinanza fake, perfettamente falsificata ricalcando quella che si riferiva al giorno precedente, è girata sulle chat per tutto il pomeriggio. Per questo il primo cittadino ha deciso di intervenire in prima persona per spiegare che le lezioni riprendono regolarmente.

