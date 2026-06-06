Era rimasto ferito in un incidente avvenuto sull’Asse mediano a Cagliari. Andrea Carcassi, 55enne cagliaritano, è morto a due settimane dallo scontro con un’auto in cui era rimasto coinvolto mentre era in sella a uno scooter.

L’incidente era avvenuto lo scorso 23 maggio all’altezza dello svincolo tra Genneruxi e viale Marconi in direzione Pirri. Dopo l’impatto le condizioni di Carcassi erano sembrate subito gravi, l’uomo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu dove era ricoverato.

Oggi la notizia della scomparsa. Online sono tanti i messaggi di cordoglio. Carcassi era molto conosciuto in città, era il proprietario del mercatino dell’usato Elios 96 che, a quanto risulta dal sito ufficiale, chiuderà i battenti proprio oggi.

(Unioneonline/A.D)

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