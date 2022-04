Brutto incidente verso mezzanotte in via San Benedetto a Cagliari: nello scontro tra uno scooter e un'auto ha avuto la peggio il conducente del ciclomotore, accompagnato in ospedale con assegnato un codice rosso.

Su quanto accaduto sono al lavoro gli agenti della Polizia locale che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità.

L'uomo ferito è stato soccorso dal 118 e portato d'urgenza al Brotzu per diversi traumi. Illeso il conducente della vettura.

