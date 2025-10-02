Nota del Ctm sullo sciopero generale proclamato dai sindacati per la giornata di venerdì 3 ottobre.

«In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della legge 146/90 e successive modifiche di cui alla L. 83/2000, si comunica che la O.S. FILT/CGIL e l’O.S.USB LP hanno proclamato separatamente per il giorno 3/10/2025 uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private di 24 ore», spiega l’azienda.

«La Commissione di garanzia sugli scioperi – prosegue la nota - ha valutato illegittimo lo sciopero di cui sopra in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90. Nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”».

«Nonostante la dichiarazione di illegittimità da parte della Commissione di Garanzia – prosegue Ctm – si avvisa l’utenza che potrebbero verificarsi disagi e interruzioni di servizio.

In ogni caso sarà garantito il servizio nelle seguenti fasce orarie:

• Dalle ore 07:30 alle ore 09:30

• Dalle ore 12:45 alle ore 14:45

• Dalle ore 18:30 alle ore 20:30

Ogni ulteriore informazione è disponibile presso il Call Center CTM numero verde 800-078-870: attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 18:30.

