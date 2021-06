Incidente nella notte a Cagliari nel quartiere Fonsarda.

Un 17enne residente nel capoluogo era in sella alla propria bici da corsa quando, immettendosi in via Grandi dopo essere uscito da un giardino pubblico, si è scontrato con una Mercedes guidata da un 51enne di Quartu che viaggiava verso via Castiglione.

Il ciclista è caduto a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Portato in codice rosso all’ospedale Brotzu, gli sono stati assegnati 30 giorni di cure.

I rilievi sono stati svolti dalla Polizia locale.

(Unioneonline/s.s.)

