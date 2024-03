Resta ricoverata nel reparto di Neurochirurgia del Brotzu Francesca Tappara, la 23enne rimasta coinvolta nella notte nel terribile schianto sull’Asse Mediano. Secondo quanto si apprende la giovane ha riportato lesioni e traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lo schianto è avvenuto nel “solito” punto, all’altezza della curva che porta al cavalcavia che sovrasta la rotatoria tra via Cadello e via Santa Maria Chiara, in direzione Sestu. La Fiat 500 su cui viaggiava la giovane era guidata da un amico 21enne, e con loro un’altra giovane di 16 anni. Tutti di Quartu.

Dopo l’urto dell’auto contro lo spartitraffico è iniziata la carambola e la ventitreenne, che si trovava sul sedile posteriore dell’auto, è stata scagliata all’esterno ed è finita sull’asfalto, in un punto molto distante dal luogo dell’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasferito la 23enne al Brotzu.

Il guidatore e l’altra giovane, che indossavano le cinture di sicurezza, sono invece rimasti illesi.

(Unioneonline)

