26 gennaio 2026 alle 08:14aggiornato il 26 gennaio 2026 alle 08:16
Schianto contro un lampione in viale Poetto, giovane in codice rossoIl ferito al pronto soccorso del Policlinico, non sarebbe in pericolo di vita
Incidente nella mattinata in viale Poetto.
Verso le 6:30, un giovane ha perso il controllo della propria auto, terminando fuori strada e finendo per colpire un lampione.
È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico dal personale del 118, intervenuto sul posto. Non è in pericolo di vita.
