Incidente nella mattinata in viale Poetto.

Verso le 6:30, un giovane ha perso il controllo della propria auto, terminando fuori strada e finendo per colpire un lampione.

È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico dal personale del 118, intervenuto sul posto. Non è in pericolo di vita.

