Una nuova modalità, una procedura “semplificata” per permettere a tutti gli over 80 sardi ancora non immunizzati di vaccinarsi velocemente.

L’ha messa a punto Ats Sardegna, che vuole così semplificare l’accesso ai più anziani per completare nel più breve tempo possibile l’immunizzazione di questa categoria particolarmente vulnerabile.

Tutti i cittadini nati fino al 1941 potranno aderire alla campagna anche “recandosi spontaneamente, senza prenotazione, in tutti i punti di vaccinazione territoriali della Sardegna per ricevere il vaccino anti Covid-19”, si legge in un comunicato di Ats.

Si può aderire alla campagna anche inviando una mail a prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it, indicando nome e cognome, codice fiscale, comune di residenza o domicilio e recapito telefonico.

(Unioneonline/L)

