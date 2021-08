Sedici posti letto separano la Sardegna dalla zona gialla. Per la prossima settimana l’Isola dovrebbe restare in extremis in zona bianca, visto che il monitoraggio fa riferimento ai dati del martedì.

La soglia dei posti letto in terapia intensiva è ormai superata: martedì eravamo all’11%, ora siamo al 12%. In area medica siamo invece al 14%: 224 posti letto occupati, recita il dato di martedì, 16 in meno dei 240 che farebbero scattare la zona gialla. L’ultimo dato disponibile, quello di mercoledì, è di 225 posti letto occupati.

L'incidenza, poco sotto i 150, è seconda solo a quella della Sicilia, unica Regione che da lunedì prossimo dovrebbe finire in fascia gialla, che significa obbligo di mascherina all’aperto e limite di 4 ai tavoli dei ristoranti.

Un’altra settimana sul filo del rasoio, ma lo scampato pericolo non deve distogliere l’attenzione sull’elevato numero di contagi e sull’aumento costante di ricoveri in terapia intensiva e area medica.

SCUOLA – Intanto, a sei giorni dall’inizio degli esami di riparazione, regna il caos nella scuola.

Il personale dovrà essere in possesso del Green pass, chi è senza vaccino e non è guarito dal Covid dovrà presentare un tampone negativo ogni 48 ore. Pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. A controllare dovranno essere i presidi o un soggetto da essi incaricato.

La Sardegna è una delle Regioni messe peggio sulle vaccinazioni al personale scolastico. Uno su tre è senza dose, quasi 12mila secondo l’ultimo report del Commissario Figliuolo risalente a sei giorni fa.

I sindacati sono sul piede di guerra e contestano due aspetti del provvedimento. Il fatto che i tamponi siano a pagamento e che debbano essere i presidi a controllare.

“Noi possiamo chiedere solo se hanno il certificato verde ma non quando scade. Dovremo controllare tutti i giorni se il documento in quel momento è valido. Non possiamo avere un dato in più perché il regolamento europeo sulla privacy lo vieta”, spiega Massimo Depau, presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi.

