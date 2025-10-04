Santissima Trinità e Cittadella della Salute a rischio chiusura a causa di carenze strutturali rilevate dai vigili del fuoco. L’allarme l’ha lanciato di recente il commissario straordinario della Asl 8, Aldo Atzori, con una lettera al prefetto Giuseppe Castaldo: intervenga lui con una deroga, era il senso della missiva, o l’unica soluzione è lo stop delle attività.

Ma l’attuale numero uno dell’azienda sanitaria non è stato il primo a sollevare il problema. Lo aveva fatto anche l’ex direttore generale Marcello Tidore, a febbraio. Intanto, però, nessuno è intervenuto.

«Bene ha fatto il Aldo Atzori a lanciare l'allarme», attacca Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI in consiglio regionale, «ma allo stesso tempo sorprende che dopo 18 mesi di legislatura non sia stato fatto nulla, dopotutto erano problemi ben noti».

La presidente della regione Alessandra Todde «sapeva, ma ha perso tempo con il poltronificio sanità; basti pensare che appena insediata ha cancellato la delibera del centrodestra sullo studio di fattibilità dei nuovi ospedali. Va bene», sottolinea Piga, «cancellare una delibera fatta dal centrodestra perché si vuole fare qualcosa di diverso, ma cancellarla per non fare nulla, sottovalutando le criticità, è stata una decisione irresponsabile e pressapochista di cui oggi paghiamo il prezzo».

L’esponente meloniano aggiunge che «a febbraio 2025, sette mesi fa, l'allora Dg dell'Asl 8, Marcello Tidore, aveva avvertito la Giunta Todde sulla necessità di programmare lavori urgenti per la messa in sicurezza del Santissima Trinità: appelli che furono inascoltati perché si stava perdendo tempo con la leggina di commissariamento delle Asl per ipotecare poltrone piuttosto che pensare alla salute dei sardi».

(Unioneonline/E.Fr.)

