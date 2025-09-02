Fallito assalto al portavalori, banditi ancora senza nome: ipotesi fuga sulla statale 128Bruciati due mezzi sulla 387 e poi la fuga su auto “pulite”: gli inquirenti seguono ogni pista
Si cerca di ricostruire la fuga dei banditi dopo il fallito assalto di ieri al portavalori della Mondialpol di Cagliari. Dopo aver capito che il blindato non sarebbe mai arrivato nella trappola di fuoco creata sulla statale 387 (il conducente del blindato era tornato indietro dopo aver notato il fumo da lontano), i banditi potrebbero avere imboccato il bosco dell'Ente foreste che fiancheggia la strada, dando fuoco a due delle auto parcheggiate prime del colpo, salendo quindi su altre due vetture "pulite".
Da qui potrebbero essersi immessi sulla statale 128 per Senorbì sino forse a raggiungere la statale 131 dove si sono confusi nel traffico, sfuggendo anche agli elicotteri che sorvolavano la zona. Difficile una fuga sul lato opposto sempre attraverso la statale 387 per il Gerrei da dove avrebbero potuto arrivare alla nuova Orientale sarda.
Una scelta sicuramente più difficile. Ipotesi al momento che potrebbero essere già passate al vaglio delle forze dell'ordine. Intanto si continua a indagare a 360 gradi senza escludere al momento al momento alcuna ipotesi. Unica certezza: il colpo è stato clamorosamente mancato.