Fumo nero e fiamme all’interno dell’ex scuola in disuso di via Abruzzi, a Cagliari, nel quartiere di San Michele. Si tratta del secondo episodio nell’arco della stessa giornata, dopo quello in via Laghi Masuri, che ha interessato un appartamento (fortunatamente vuoto).

Sul posto i Vigili del fuoco con due automezzi e sette operatori per domare e circoscrivere l’incendio. Spento il rogo, sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Interessato il piano terra della struttura, non risultano persone coinvolte. L’edificio, occupato a lungo, è stato sgomberato nei mesi scorsi. Ancora sconosciute le cause, non si esclude nessuna pista. Sul posto, Polizia di Stato e Polizia Locale di Cagliari.

(Unioneonline/v.f.)

