Quella appena trascorsa è stata l’ultima Pasqua per lo storico mercato di San Benedetto, a Cagliari. Tra commercianti e clienti, non a caso, si è respirato un clima da amarcord. Con la speranza, diffusa, di poter ripetere l’esperienza, presto, tra i box, terminati i lavori di ristrutturazione. Il capitolato d’appalto prevede un cantiere di tre anni e in pochi si illudono su una possibile chiusura dei lavori anticipata.

Durante la ristrutturazione, le compravendite saranno ospitate nella struttura provvisoria allestita dal Comune in piazza Nazzari, tra il Teatro lirico e il Parco della musica. Mancano solo i collaudi e le ultime incombenze sul sistema antincendio. Ma restano da sistemare anche i parcheggi. Si ipotizza il trasferimento del mercato entro maggio ma, considerato che a inizio giugno si voterà per rinnovare il Consiglio comunale e per eleggere il sindaco, è probabile che il “taglio del nastro” posta slittare.

