Alla fine in piazza Nazzari andranno tutti a gennaio del 2025, dopo l’Epifania. Accogliendo una richiesta degli concessionari, il Comune dà il via libera a posticipare dopo le feste il trasferimento dei boxisti dal mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria di piazza Nazzari.

Inizialmente previsto per l’8 novembre, i concessionari hanno richiesto e ottenuto un’ulteriore “proroga” per salvare gli affari a Natale. La comunicazione è arrivata stamattina, in un incontro al quale per l'amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Massimo Zedda e l'assessore alle attività produttive, Carlo Serra.

In questi mesi, il Comune si è preoccupato in primis della messa in sicurezza delle risorse, in relazione ai fondi stanziati. Continueranno anche i sopralluoghi nel mercato provvisorio di piazza Nazzari, sempre per andare incontro alle esigenze degli operatori, e parallelamente i lavori relativi al piano di gestione del nuovo mercato. Il sindaco Zedda ha inoltre dato delle garanzie sui nuovi parcheggi: in tutto saranno circa 300.

