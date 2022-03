E’ salita sul bus a Cagliari in via Sonnino senza mascherina. Quando l’autista l’ha invitata ad indossarla, si è rifiutata, così come si è opposta con decisione all’invito a scendere dal veicolo.

Risultato, il bus è stato fermo per diversi minuti con i conseguenti disagi per tutti gli altri passeggeri. Sul posto, allertati dal conducente del mezzo, sono arrivati i carabinieri, e la donna ha iniziato a dare in escandescenza con frasi minacciose e oltraggiose nei confronti dei militari e dell’autista del bus. Si è inoltre rifiutata di fornire la propria identità.

La donna, 42enne disoccupata con precedenti denunce a carico, è stata dunque portata in caserma e alla fine deferita in stato di libertà per interruzione di servizio pubblico, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

(Unioneonline/L)

