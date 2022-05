Un 50enne di Assemini, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero a Cagliari dai carabinieri per furto aggravato.

L’uomo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, è stato fermato in via Brianza e perché riconosciuto quale l’autore di un furto effettuato poco prima a bordo di auto parcheggiata in via Monsignor Piovella.

Ad allertare i militari proprio il proprietario della vettura, un 32enne residente a Quartu, che era riuscito a vedere per qualche istante il malvivente prima della fuga.

Ad incastrare il 50enne anche le telecamere di videosorveglianza.

