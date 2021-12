È finito con una denuncia in stato di libertà per rapina impropria e porto ingiustificato di arma bianca l’intervento dei carabinieri della stazione di Cagliari-Villanova insieme a una squadra del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna impiegata in servizi di ordine pubblico in città.

I militari sono stati chiamati in un supermercato di piazza Yenne ieri pomeriggio: un giovane, risultato poi essere un cittadino tunisino classe 1998 e senza fissa dimora, era stato visto da uno dei responsabili della sicurezza mentre nascondeva in uno zaino delle bottiglie di alcolici, poi oltrepassava le casse senza pagare. Immediatamente fermato, ha strattonato l’addetto che è comunque riuscito a bloccarlo con l’aiuto di un altro dipendente.

I carabinieri lo hanno perquisito e indosso gli è stato trovato un coltello a serramanico, messo sotto sequestro.

