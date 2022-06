Un 50enne cagliaritano senza fissa dimora arrestato dai carabinieri per furto di limoni.

L’uomo si è introdotto nottetempo all’interno del cortile di un’abitazione di Cagliari, in via Sant'Andrea, per depredare un albero di agrumi. Il proprietario l’ha però notato e ha allertato il 112.

Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia dell’Arma. I militari hanno trovato l’uomo nascosto tra gli alberi del cortile e hanno anche recuperato uno zaino con quasi 6 chili di limoni appena tagliati.

Il 50enne è stato così fermato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

