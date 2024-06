Un nuovo fine settimana da incubo per chi viaggia in aereo verso la Sardegna (e non solo). Nella nottata di venerdì si sono registrati numerosi e pesanti ritardi sui voli diretti a Cagliari, oltre a una cancellazione. E anche oggi sul fronte degli arrivi vengono annunciati slittamenti per la serata.

Ieri sono rimasti in Piemonte i passeggeri che sarebbero dovuti arrivare al Mario Mameli alle 23,35 con Ryanair: il volo è stato cancellato. Mezz’ora il ritardo per l’Edelweiss da Zurigo, due le ore accumulate da Ryanair da Norimberga, una e un quarto per l’Ita da Fiumicino e da Linate del pomeriggio, quasi due per l’aeromobile del vettore irlandese in arrivo da Vienna. L’ultimo volo da Linate è atterrato solo poco prima delle 2 del mattino: era atteso due ore prima.

Oggi fa registrare uno slittamento di quasi un’ora il primo volo del pomeriggio di Neos da Malpensa. Da dove non decollerà l’Easy Jet che sarebbe dovuto arrivare a Cagliari alle 17,40. Ritarda anche Ita da Fiumicino e il Volotea da Firenze, che potrebbe arrivare sull’Isola solo alle 16,30 e non alle 15,50 come previsto.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata