«Ho chiesto un intervento al ministro Fratin per verificare il trasporto e il deposito di container nel porto commerciale di Cagliari». Ne dà informazione il parlamentare leghista, Dario Giagoni, in riferimento all’articolo de L’Unione Sarda del 12 maggio scorso, «dal quale si apprende – spiega Giagoni – che un grosso carico di rifiuti radioattivi sarebbe stato trasportato e depositato in Sardegna».

«Come riportato dal quotidiano regionale – continua il deputato – (il riscontro non è ufficializzato e mantenuto nel più stretto riserbo), ben 8 container su 20 sbarcati nel porto commerciale di Cagliari risulterebbero contaminati da sostanze radioattive».

Il deputato di Santa Teresa Gallura ha chiesto al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, «quali iniziative intenda intraprendere per garantire che la Sardegna non sia più sfruttata come destinazione per lo smaltimento silenzioso di rifiuti pericolosi per la salute pubblica e l'ambiente», ed è «imperativo», afferma sempre il deputato Dario Giagoni, «che si presti attenzione immediata alla questione, in quanto la Sardegna non è terra di discarica, ma un prezioso patrimonio ambientale da tutelare».

