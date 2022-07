Dopo una multa ricevuta per una violazione al Codice della Strada, ha inviato una mail certificata alla Polizia locale di Cagliari con tutta una serie di insulti.

La mail, proveniente da una Pec aziendale, conteneva frasi oltraggianti e ingiuriose.

Il personale dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria del comando è riuscito a risalire alla persona fisica titolare di quella ditta individuale corrispondente alla Pec, un 56enne residente nell’area della Città Metropolitana.

L’uomo, convocato per fornire spiegazioni, non si è presentato e ha inviato un’altra mail con insulti, diffamazioni e ingiurie. Così il Comandante della Polizia Locale ha sporto denuncia nei suoi confronti per diffamazione aggravata e per non essersi presentato presso gli uffici della Polizia senza un giustificato motivo.

