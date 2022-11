Appuntamento anche a Cagliari, oggi pomeriggio in piazza Garibaldi, organizzato dalla Polizia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere. A partire dalle 16, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con il contributo delle studentesse e degli studenti del Liceo classico “G.M. Dettori” e del Liceo “Eleonora d’Arborea”, insieme agli agenti – che seguono la campagna permanente “… Questo non è amore”, saranno presenti lo scrittore Piergiorgio Pulixi, l’attore e regista Jacopo Cullin, in collegamento in diretta la criminologa Roberta Bruzzone, e inoltre Viola Frongia, dirigente generale della serie A1 femminile della Dinamo Basket, insieme alla giocatrice Sara Toffolo.

Per quanto riguarda la storica provincia di Cagliari: da gennaio a settembre di quest’anno – fa sapere la Polizia – si sono verificati 223 episodi di atti persecutori, mentre durante gli stessi mesi del 2021 sono stati 221; 247 i maltrattamenti ai danni di famigliari e i conviventi, circa il 18% in meno rispetto all'anno precedente, in cui, sempre da gennaio a settembre, si sono verificati 300 fatti dello stesso reato. 34 quest'anno i casi di violenza sessuale con vittime di sesso femminile, uno in meno rispetto all’anno precedente.

