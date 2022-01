Quattro auto sono andate a fuoco, nella notte, a Cagliari.

Per estinguere le fiamme in via Cocco Ortu sono arrivati gli uomini del 115 del Comando cittadino che hanno messo in sicurezza l’area con l’ausilio di un’autobotte.

Presenti sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il rogo si è verificato intorno all’1.30.

