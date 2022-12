Hanno utilizzato la carta di credito di una 70enne, che avevano precedentemente scippato in viale Regina Margherita, per effettuare acquisti in un negozio di Cagliari.

Un 21enne e una 19enne, entrambi residenti nel capoluogo, sono però stati identificati dai carabinieri anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sono stati denunciati a piede libero per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso.

Cinque le transazioni effettuate dai due con la carta rubata, per un importo complessivo di 40 euro.

