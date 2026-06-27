A Cagliari torna il Sardegna Pride, la grande manifestazione per la difesa dei diritti delle comunità Lgbtqia+. Ecco il racconto della giornata.

Ore 18,30 – Zedda: «Messaggio di pace e fratellanza»

Con i saluti del sindaco di Cagliari Massimo Zedda la festa ha ufficialmente inizio, il Sardegna Pride apre i cancelli del Parco della Musica per invadere la città.

Ore 18 – Il Documento politico

Alle 18 in punto, sotto un lungo applauso della piazza, dal palco del Parco della Musica prende forma uno dei passaggi centrali del Sardegna Pride: la lettura del documento politico.

Un appello rivolto alla comunità, alla società e al Governo italiano perché i diritti vengano riconosciuti e rispettati: tra i temi, la richiesta di libertà e sicurezza per le persone LGBTQIA+, il diritto all’autodeterminazione, il riconoscimento delle identità di genere non conformi e la condanna di ogni forma di discriminazione e bullismo nei contesti scolastici e lavorativi.

Dal palco anche le rivendicazioni su carriere alias, accesso alle terapie ormonali, salute mentale, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e accessibilità all’interruzione volontaria di gravidanza, insieme al riconoscimento delle famiglie di ogni tipo.

Spazio infine alle nuove generazioni, con l’auspicio di un’educazione all’affettività, al consenso e alla sessualità, e un richiamo più ampio ai diritti universali: “No ai diritti di serie A e di serie B”, fino alla condanna della guerra.

L’attesa

Un fiume di circa 40mila persone è pronto a invadere oggi le strade di Cagliari per il ritorno del Sardegna Pride. Una grande festa di colori, musica e partecipazione, ma anche un momento di rivendicazione dei diritti e dell’uguaglianza, che ha richiamato nel capoluogo migliaia di persone da tutta l’isola.

Il corteo parte alle 17 dal Parco della Musica - dopo i saluti istituzionali e la lettura dei documenti politici - e si snoderà lungo via Bacaredda, via Sonnino, via XX Settembre, via Roma, largo Carlo Felice e piazza Yenne, per poi fare ritorno al punto di partenza passando nuovamente per largo Carlo Felice, via Roma, via XX Settembre, piazza Garibaldi, via Paoli, piazza San Benedetto e via Dante.

Un percorso di circa sei chilometri che segna anche il ritorno simbolico della manifestazione in via Roma.

L’edizione 2026, intitolata “La forza del disordine”, è dedicata all’attivista Anna Corona e rappresenta il momento conclusivo di tre giorni di incontri, cultura e spettacoli ospitati al Pride Park, al Parco della Musica.

«Siamo il popolo disordinato ma buono», dice uno degli organizzatori, Carlo Cotza, «le nostre differenze non tolgono niente a nessuno».

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