Oltre 2mila giocattoli contraffatti sono stati sequestrati a Porto Canale dai funzionari dell’Ufficio Dogane di Cagliari assieme ai finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari.

Il carico illecito di 2.196 giocattoli proveniva dal Marocco ed era destinato alla Tunisia. È stato intercettato durante un controllo doganale alla banchina terminale MITO del Porto Canale, su una nave portacontainer in arrivo da Tangeri.

Si tratta di giocattoli di diversi marchi famosi, molto popolari tra i bambini, che violano la normativa sulla proprietà intellettuale e sono privi dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme europee.

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno rafforzato la cooperazione e sottoscritto un protocollo d’intesa per rafforzare la lotta alla contraffazione, priorità per l’Unione Europea. Le operazioni congiunte si concentrano non solo sull’intercettazione e sul sequestro delle merci illecite, ma anche sullo smantellamento delle reti che agevolano la produzione e la distribuzione dei prodotti contraffatti, spesso di scarsa qualità e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Sono state infatti avviate le indagini per individuare i soggetti a monte di questa filiera del falso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata