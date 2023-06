L’obiettivo è chiudere la gara ad agosto, assegnare i lavori in autunno e aprire il cantiere alla fine dell’anno o, al più tardi, all’inizio del 2024.

Il progetto del Polo unico unico dell’Agenzia delle Entrate in via Simeto, a Cagliari, diventa realtà. Gli ex magazzini dell’Aeronautica diventeranno entro 28 mesi dall’inizio dei lavori il perno della riqualificazione di un quartiere oggi periferico.

Il polo degli uffici dell'Agenzia delle Entrate di via Simeto (L'Unione Sarda)

Costo: 55 milioni di euro, 30 messi a disposizione dall’Agenzia del Demanio, il resto dall’Agenzia delle Entrate.

L’obiettivo è realizzare una cittadella finanziaria ultramoderna, dove lavoreranno quasi 700 dipendenti, che prevede parcheggi e aree verdi.

