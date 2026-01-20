lo scatto
20 gennaio 2026 alle 10:21aggiornato il 20 gennaio 2026 alle 10:26
Poetto, sole e pioggia disegnano un doppio arcobalenoSpettacolo nel cielo sul litorale di Cagliari
Spettacolo nel cielo sul litorale di Cagliari, dove i raggi del sole, filtrati dalla pioggia che ha colpito la Sardegna in queste ore, hanno “disegnato” nel cielo uno stupendo doppio arcobaleno.
Una meraviglia immortalata dal lettore Lorenzo Busilacchi con Iphone 17 pro max e Canon R6 15-35 f2.8.
(Unioneonline)
