Spettacolo nel cielo sul litorale di Cagliari, dove i raggi del sole, filtrati dalla pioggia che ha colpito la Sardegna in queste ore, hanno “disegnato” nel cielo uno stupendo doppio arcobaleno.

Una meraviglia immortalata dal lettore Lorenzo Busilacchi con Iphone 17 pro max e Canon R6 15-35 f2.8.

contentid/1df843e0-97b1-4074-83e3-add6ad01f920
contentid/1df843e0-97b1-4074-83e3-add6ad01f920

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata