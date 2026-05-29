Mille metri quadri di spiaggia libera occupati abusivamente al Poetto. La Guardia Costiera e la Polizia locale di Cagliari hanno restituito alla collettività un’ampia area di arenile al termine di un’operazione di controllo e tutela del demanio pubblico marittimo.

Senza alcun titolo autorizzativo, infatti, era stata occupata un’area di circa mille metri quadrati, in cui erano stati realizzati quattro campi da beach volley con le relative attrezzature.

Anche un'attività commerciale scorretta nei confronti della concorrenza, oltre a un ampio tratto di spiaggia libera sottratto ai bagnanti.

Il Comune di Cagliari, infatti, individua ogni anno tre aree dedicate alle attività sportive, concesse tramite bando alle associazioni sportive dilettantistiche.

I campi e le relative attrezzature sono stati sequestrati, il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo.

(Unioneonline)

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