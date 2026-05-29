Incidente questa mattina intorno alle 10 in via Castiglione, a Cagliari, dove un pedone è stato investito da un’auto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sarebbero gravi.

In corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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