l’incidente
29 maggio 2026 alle 11:21aggiornato il 29 maggio 2026 alle 11:21
Cagliari, pedone investito in via Castiglione: è graveSul posto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu
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Incidente questa mattina intorno alle 10 in via Castiglione, a Cagliari, dove un pedone è stato investito da un’auto.
Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sarebbero gravi.
In corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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