Ammontano rispettivamente a 600.000 euro e a 470.000 euro gli importi per i progetti, approvati per ora in linea tecnica su proposta dell'assessore Yuri Marcialis, per due rotatorie in viale Poetto a Cagliari.

La prima è stata individuata all’incrocio tra via Tramontana, viale Poetto e viale Campioni d'Italia 1969-1970. La seconda tra tra via S'Arrulloni, viale Poetto e via Vergine di Lluc. Lo ha deciso la giunta comunale.

L'incrocio tra via S'Arrulloni, viale Poetto e via Vergine di Lluc

(Unioneonline/A.D)

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