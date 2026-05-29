Il caldo anomalo concede una breve tregua anche in Sardegna. Dopo le temperature infuocate dei giorni scorsi, che hanno dato una piccola (ma intensa) anteprima d’estate, l’anticiclone oggi cede leggermente lasciando spazio a correnti più fresche.

A Cagliari fino a domenica 31 maggio resterà attivo il bollino giallo, il livello di pre-allerta previsto dal sistema di monitoraggio del Ministero della Salute per le ondate di calore. Il bollino giallo indica condizioni meteorologiche che, pur non rappresentando un’emergenza, possono avere effetti sulla salute dei più fragili, come anziani, bambini.

Nel resto d’Italia la situazione resta simile in gran parte delle 27 città monitorate: pre-allerta anche a Bolzano, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona. Bollino verde, quindi nessun rischio particolare legato al caldo, per tutto il weekend a Bari e Campobasso. Genova passerà invece dal giallo di oggi al verde nei prossimi due giorni. Diversa la situazione prevista domenica a Bologna e Brescia, dove scatterà il bollino arancione per temperature elevate e possibili effetti negativi sulla salute.

I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio nell’ambito del piano nazionale di prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal Ministero della Salute.

(Unioneonline/v.f.)

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