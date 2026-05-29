Nella sede dell’associazione Alleviare la Povertà in via Principe Amedeo 22A a Cagliari è possibile visitare la mostra “Giocattoli che raccontano il riciclo”, un’esposizione dedicata ai giocattoli artigianali costruiti dai bambini africani utilizzando materiali recuperati nelle discariche. Il progetto è curato Rosaria Cadelano, presidente dell’associazione. La mostra raccoglie creazioni provenienti da diversi Paesi africani come Senegal, Congo, Mali, Burkina Faso, Ruanda e Tunisia.

I giocattoli vengono realizzati con lattine, bombolette spray, bottiglie, scatolette e altri materiali di recupero trovati dai bambini durante la giornata: «I bambini costruiscono da soli il proprio patrimonio di gioco e fantasia», spiega Rosaria Cadelano.

Tra le opere esposte ci sono biciclette, modellini di automobili, elicotteri e altri giochi costruiti artigianalmente con grande precisione e creatività. In alcuni casi le ruote vengono create con gomme da cancellare o materiali metallici recuperati,

L’iniziativa vuole far riflettere anche sul diverso rapporto con il gioco tra Africa e Occidente. «Molti bambini occidentali ricevono giochi già pronti e spesso non hanno la possibilità di sviluppare pienamente fantasia ed energia creativa», sottolinea Rosaria Cadelano. L’associazione lavora da anni in Africa con progetti di solidarietà e cooperazione internazionale e continua a promuovere attività educative e culturali anche in Sardegna.

L’iniziativa è dedicata ai bambini di Gaza. Chi visiterà l’esposizione potrà lasciare un contributo volontario destinato ai progetti di sostegno ai minori che vivono situazioni di emergenza umanitaria. Rosaria Cadelano chiarisce che l’associazione “Alleviare la povertà” continua a ispirarsi ai principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, cercando di promuovere concretamente i 17 obiettivi legati alla sostenibilità, all’inclusione sociale e alla solidarietà internazionale.

La mostra “Giocattoli che raccontano il riciclo” rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi del riciclo, della creatività infantile e della cooperazione tra popoli. Può essere visitata il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e il mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20.

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