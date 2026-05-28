Cagliari, auto contro bus in viale Regina ElenaUn ferito in gravi condizioni trasferito in codice rosso al Brotzu
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Incidente questo pomeriggio in viale Regina Elena, a Cagliari: a scontrarsi quasi frontalmente un’auto e un bus che procedeva verso i giardini pubblici.
Si registra un ferito in gravi condizioni, trasportato in codice rosso in ospedale. In pronto soccorso il quadro clinico è apparso migliore di quanto non sembrasse in un primo momento.
Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale: l’ipotesi è che uno dei veicoli abbia invaso la corsia opposta.
(Unioneonline)