Controlli di polizia rafforzati oggi all’aeroporto di Elmas dove, fino alle 14,30, sono attesi quattro voli in arrivo da Tel Aviv. Il primo è arrivato alle 8,45, il secondo alle 11,30, gli altri due sono schedulati fra le 13 e le 14,30.

All’esterno dell’area arrivi sono schierati un mezzo del reparto Mobile della Questura, uno dell’unità cinofila e un altro veicolo degli artificieri.

Al momento non si registrano tensioni che erano emerse in occasioni di altri atterraggi di charter decollati dall’aeroporto israeliano, che avevano portato in piazza gli attivisti ProPal.

L'immagine creata dall'associazione Amicizia Sardegna-Palestina

L’associazione Sardegna-Palestina, nel segnalare il poker di arrivi da Tel Aviv ieri, ipotizzando che a bordo possano esserci militari israeliani in vacanza, scriveva: «Pare che la nuova colonia turistica dei simpatici giovani possa diventare la Sardegna, grazie anche all’indefesso lavoro della nostra impareggiabile presidentissima. Sempre sperando non si trattengano un po’ troppo, come avvenuto in altri bei posti del Mediterraneo».

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