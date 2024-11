Gli studenti dell'istituto salesiano di Cagliari, stamattina, hanno partecipato all'attività di raccolta dei rifiuti plastici organizzata dal Comando provinciale dei carabinieri. L'iniziativa ha permesso di raccogliere sulla spiaggia del Poetto ben venti sacchi di grandi dimensioni, con all'interno plastica di vario tipo particolarmente dannosa per l'ambiente.

L'attività di sensibilizzazione ha come obiettivo coinvolgere le nuove generazioni nella tutela dell'ambiente e promuovere comportamenti responsabili. Le microplastiche rappresentano un problema serio e diffuso, che dà effetti negativi sia per gli ecosistemi marini sia per la salute umana.

Quanto fatto oggi al Poetto è una misura concreta per contrastare l'inquinamento e salvaguardare il territorio. Prosegue così l'impegno dei carabinieri con iniziative di protezione dell'ambiente, in collaborazione con scuole e comunità locali, per costruire un futuro più sostenibile.

(Unioneonline/r.sp.)

