Dopo il ciclone
25 gennaio 2026 alle 17:26aggiornato il 25 gennaio 2026 alle 17:27
Poetto, cittadini in prima linea per ripulire le spiagge dopo HarryUn’iniziativa congiunta dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena, insieme alle associazioni e alle comunità locali, per rimediare ai danni del maltempo
Il Poetto reagisce alla tempesta: cittadini uniti per ripulire le spiagge. Una mattinata dedicata alla cura del mare e del litorale. Tantissimi cittadini si sono riversati sulle spiagge del Poetto, da Cagliari a Quartu Sant’Elena, per rimediare – per quanto possibile nonostante le piogge incessanti – ai danni causati dal ciclone Harry e raccogliere i detriti depositati in riva.
Nel video, un estratto dell’intervista a Luisa Giua Marassi, assessora all’ecologia urbana, ambiente e verde pubblico del Comune di Cagliari.
