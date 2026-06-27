Una tartaruga caretta caretta ferita e disorientata è stata salvata questo pomeriggio nelle acque del lido del carabiniere, al Poetto. 

I militari si sono accorti immediatamente della situazione e hanno preso tempestivamente in custodia l’esemplare, mettendolo in condizione di sicurezza per evitargli ulteriori fonti di stress o potenziali pericoli.

Il soccorso dei carabinieri. A destra il responsabile del Lido, il luogotenente Vincenzo Di Bartolomeo
Il soccorso dei carabinieri. A destra il responsabile del Lido, il luogotenente Vincenzo Di Bartolomeo
Il soccorso dei carabinieri. A destra il responsabile del Lido, il luogotenente Vincenzo Di Bartolomeo

Subito dopo i carabinieri  hanno contattato il numero unico di emergenza, segnalando l'accaduto e attivando la rete di assistenza specialistica.

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Il servizio competente ha disposto l'immediato invio sul posto di personale specializzato, che si occuperà di verificare lo stato dell'animale e valutare il suo trasferimento in un centro di cura attrezzato, dove la tartaruga potrà ricevere le terapie veterinarie necessarie per favorirne la successiva guarigione e il definitivo reinserimento nel proprio habitat naturale.

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(Unioneonline)

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