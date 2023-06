Una spiaggia più accessibile e un nuovo modo di vivere la balneazione al Poetto.

Tutto questo sarà possibile grazie al progetto “La terrazza di Pier”, che verrà inaugurato lunedì 26 giugno presso lo stabilimento balneare dell'Esercito Italiano. Prevede un servizio di accompagnamento, balneazione e permanenza in spiaggia dedicato alle persone affette da malattia neurodegenerativa grave o in ventilazione meccanica assistita o con gravi disabilita motorie e ai rispettivi caregiver.

L’iniziativa è stata ideata dall'Assessorato delle Politiche Sociali, del Benessere e della Famiglia, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e dell'Esercito che ha messo a disposizione lo stabilimento nel litorale cagliaritano. Il servizio sarà attivo il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. È necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata telefonicamente, chiamando il numero 347/5828374 – negli stessi giorni e negli stessi orari del servizio – o tramite mail all'indirizzo: servizio.assistenzapoetto2022@gmail.com.

L'attività è gratuita. Per i cittadini che non riuscissero a raggiungere lo stabilimento in autonomia sarà disponibile un servizio per l’accompagnamento e il ritorno a casa. «Anche quest'anno i nostri cittadini con disabilità gravi e gravissime e i loro caregiver e familiari potranno usufruire del mare, in un tratto del Poetto e di uno spazio messo a disposizione grazie al Protocollo condiviso con l'Esercito, con l'assistenza del personale specializzato della Croce Rossa Italiana. Un esempio reale di inclusione sociale, tema molto caro alla nostra Amministrazione», il commento dell'Assessora Viviana Lantini.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata