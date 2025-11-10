Andranno a rafforzare stazioni e reparti dei carabinieri nel territorio provinciale di Cagliari: i trentasei nuovi militari provenienti dal 144° corso di formazione di base sono stati accolti stamattina dal comandante provinciale generale di brigata Luigi Grasso, nella caserma di via Nuoro.

Un'importante contributo in termini numerici ma anche di preparazione per contribuire in modo concreto al presidio della sicurezza e alla vicinanza quotidiana ai cittadini.

Il generale Grasso ha dato il benvenuto ai nuovi carabinieri incoraggiandoli ed evidenziando il valore del servizio che sono chiamati a rendere alla collettività. Ha poi ribadito alcuni concetti: la passione nel servizio, la serietà, la professionalità e la serenità nell’operare, ricordando come la fiducia che il cittadino ripone nell’Arma presupponga un maggiore senso di responsabilità.

Infine ha richiamato la formula del giuramento solenne, evidenziandone il significato profondo, e ha esortato i nuovi militari a studiare attentamente il territorio in cui opereranno, a conoscerne le peculiarità e le comunità.

Con l’arrivo dei 36 militari, l’Arma cagliaritana consolida ulteriormente la propria presenza sul territorio, confermando l’impegno costante nel garantire sicurezza, prossimità e ascolto in ogni centro della provincia, in continuità con i valori e la tradizione che da oltre due secoli ne caratterizzano l’opera.

© Riproduzione riservata