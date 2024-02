«Cara Unione

scrivo per segnalare lo stato di pericolosità in cui si trova via Alessandro Poerio a Pirri, abitualmente attraversata a gran velocità da vetture private e bus CTM.

La strada, a senso unico, per la maggior parte del percorso è priva di rialzo per l’attraversamento pedonale, con concreto pericolo per chi azzarda a percorrerla a piedi.

Faccio anche notare che la zona è frequentata da numerosissimi studenti minorenni, anziani e bambini.

Sono certo che un semplice dissuasore consentirebbe di ridurre significativamente il rischio che automobilisti incivili possano cagionare danni gravi o fatali ai cittadini, dal momento che molti di questi impegnano la strada a velocità ben superiori ai 50km /h, per altro in pieno centro abitato.

Alla luce delle recenti tragedie che hanno interessato uno studente minorenne in via Pertini e il neonato in passeggino in via Cadello, mi chiedo se sia il caso di attendere l’ennesima tragedia annunciata per intervenire tempestivamente.

Chiedo pertanto che la pubblica amministrazione sia sensibilizzata a questo caso: data l’estrema facilità con la quale ultimamente si aprono cantieri in giro per la città, è possibile che non se ne possa attivare un altro per evitare la morte di qualche malcapitato innocente?».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)



