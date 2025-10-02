Incidente stradale questa sera a Pirri, in via Santa Maria Chiara, all’altezza dell’incrocio con via dei Tigli.

Coinvolte un’auto e una moto, ferito il conducente del mezzo a due ruote. Secondo le prime informazioni, i veicoli si sarebbero scontrati lateralmente, forse durante un sorpasso o una svolta; le cause esatte sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto il 118 e la polizia locale per i rilievi di legge. Il traffico è bloccato per chi arriva da via Cadello, con decine di automobilisti in coda.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata