Un 35enne di Cagliari è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri di Pirri, al termine degli accertamenti eseguiti per un intervento su strada, lo hanno sottoposto all’esame etilometrico. L’uomo, che era al volante di un’auto di proprietà di un’altra persona, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,65 grammi per litro al primo accertamento e 1,72 al secondo, quindi oltre 3 volte il limite massimo consentito.

La patente gli è stata ritirata e la macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

(Unioneonline/s.s.)

