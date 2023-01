Ieri sera i Carabinieri della stazione di Pirri hanno arrestato un 43enne di Quartu per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno trovato in uno scantinato in via San Tommaso d’Aquino 9 chili e mezzo di marijuana, oltre 3 di hashish, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in dosi, una macchina per sottovuoto, una bilancia e buste per la spedizione.

Sul posto i Carabinieri hanno trovato anche 350 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di attività illecite, e un'altra macchina per sottovuoto. L’uomo è stato portato a Uta, in attesa dell'udienza di convalida, e poi è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

L’attività del 43enne era da tempo nel mirino dei militari che lo tenevano d'occhio anche a distanza con il binocolo.

(Unioneonline/v.f.)

