La Fials Cagliari denuncia di aver ricevuto numerose e preoccupanti segnalazioni da parte di diversi lavoratori dipendenti dell'Asl 8, portatori di deficit alla propria salute, sull'emissione di certificati di piena idoneità non rispettosi delle certificazioni mediche prodotte. Nello specifico, le segnalazioni riguarderebbero prevalentemente il medico competente aziendale: «Parrebbe non considerare congrue, per l'emissione di un dispositivo avente idoneità con limitazioni, le certificazioni attestanti gravi patologie redatte da medici specialistici di sanità pubblica», la denuncia a firma Giampaolo Cugliara e Giampaolo Mascia.

L'organizzazione sindacale si chiede se il medico competente «operi nella più completa indipendenza, come previsto dal testo unico sulla sicurezza del lavoro, oppure subisca pressioni da parte di organismi differenti dai propri di competenza». Con, in aggiunta, il rischio di «avere non solo ricadute negative sulla stessa salute dei lavoratori, che si sentirebbero non solo trascurati ma anche abbandonati al proprio destino da chi li dovrebbe in primis tutelare, ma anche di responsabilità professionali a cui per ovvi motivi non sono in grado di ottemperare».

Fials Cagliari segnala anche come sembri che lo Spresal venga chiamato a gestire un aumento esponenziale del carico di lavoro, «dovuto agli inevitabili ricorsi avversi al giudizio di idoneità ex art. 41 d. lgs. 81/2008». E avvisa i lavoratori che, «in presenza di evidenti situazioni in cui si rappresentino gravi conseguenze per la loro incolumità personale, sarà pronta tramite il proprio ufficio legale alle più opportune iniziative, non esclusa la competente Procura della Repubblica».

