Sostiene di essere stato picchiato senza motivo da stranieri, ma i carabinieri non gli credono e vogliono vederci chiaro.

Mistero a Cagliari, nell’area portuale, dove ieri sera alle 21.30 sono intervenuti i carabinieri e hanno trovato un 19enne di Quartu lievemente ferito.

Il ragazzo ha detto ai militari di essere stato aggredito senza motivo da alcuni giovani stranieri a lui sconosciuti: “Mi hanno picchiato con violenza e uno di loro mi ha minacciato con un coltello”, ha detto.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che, chiamata dagli stessi carabinieri, lo ha portato al Brotzu in condizioni non gravi.

Ora i militari indagano per comprendere come siano andate effettivamente le cose: un’aggressione gratuita non convince i carabinieri, e il racconto del giovane – incensurato – presenta diverse incongruenze.

Al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

(Unioneonline/L)

