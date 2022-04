Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in aiuto di una donna, vittima di maltrattamenti da parte del figlio a Cagliari.

L’anziana si era rifugiata a casa di un familiare dopo l’ultimo di una lunga serie di episodi in cui veniva percossa, denigrata e offesa. Quindi ha deciso di denunciare, grazie all’aiuto dei familiari.

Il suo aguzzino, un 52enne, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia: anche davanti agli agenti ha continuato a inveire contro la madre.

È stato dunque portato in carcere a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

