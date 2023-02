A Cagliari subito i lavori per la messa in sicurezza della Piazza d’Armi: iniezioni di argilla espansa nel sottosuolo per "chiudere" la pericolosa cavità sotterranea.

Quindi via alla realizzazione della rotaria (prevista già dalla Giunta Floris, rilanciata da quella Zedda che ha trovato le risorse, e che ora quella Truzzu porta a compimento) che allegerirà il traffico in una delle arterie più importanti della città.

Insomma, in Piazza D'Armi sta per partire la rivoluzione: dopo dieci di anni, il Comune riprende in mano il progetto per mettere in sicurezza e tra dieci giorni apre il cantiere (durata dei lavori tre mesi).

Con il cantiere aperto sarà da mettere nel conto qualche disagio per la circolazione delle auto, ma l'amministrazione prima di avviare il cantiere nei prossimi giorni comunicherà il piano dettagliato con le modifiche alla Viabilità.

