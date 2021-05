Le scorte dei vaccini Pfizer sono ormai esaurite e arrivano i primi sms a chi deve fare il richiamo la prossima settimana.

Appuntamento rinviato di 7-10 giorni per mancanza di dosi dell'azienda statunitense. La situazione è molto critica nell'Isola.

"Domani – rivela il commissario dell'Ares-Ats Massimo Temussi – sono in arrivo nuove dosi Pfizer ma il carico non potrà far fronte al fabbisogno. Si tratta infatti di 10.200 dosi. Nell'arco della settimana, tra martedì e giovedì, aspettiamo un ulteriore approvvigionamento, circa 76mila fiale”.

C'è il concreto rischio, almeno per gli under 60, che la campagna vaccinale possa subire un forte rallentamento, se non proprio uno stop: "Possiamo effettuare sino a 25mila somministrazioni al giorno. Nei freezer sono rimaste poco di più di 20mila dosi Pfizer. Per la campagna di immunizzazione a Sant'Antioco ne stiamo utilizzando 12mila”.

Temussi ha già fatto presente il problema al commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo: "Lo abbiamo informato delle difficoltà, il confronto è costante”. Le scorte di Astrazeneca vengono destinate ai richiami, leggermente anticipati, di docenti e forze dell'ordine.

