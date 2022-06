Picchiato per futili motivi in via Barcellona a Cagliari, da tre persone, con successivo ricovero in ospedale con il naso fratturato e una prognosi di 15 giorni.

Vittima dell’aggressione – avvenuta lo scorso aprile – un impiegato cagliaritano di 47 anni, che poi aveva sporto denuncia ai carabinieri.

In queste ore, i militari della Stazione di Stampace sono riusciti a rintracciare e denunciare per lesioni aggravate uno dei responsabili: si tratta di un 18enne di Maracalagonis.

Le indagini proseguono per risalire agli altri due aggressori.

(Unioneonline/l.f.)

